Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca reprezentantii Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti (CPCMB) si Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Dambovita au desfasurat 13 actiuni de control la operatorii economici cu activitate de alimentatie…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat amenzi contraventionale in suma de 2,6 milioane lei, in urma celor 416 actiuni de control derulate la centrele de ingrijire a varstnicilor din intreaga tara.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat sute de centre de ingrijire a persoanelor varstnice din toata tara, cu suma totala de peste 2,6 milioane de lei, fiind gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, mizerie, spatii insalubre si nerenovate. ANPC…

- Varstinci ținuți in condiții inumane. ANPC a dat amenzi de peste 2,6 milioane de lei mai multor centre de ingrijire a persoanelor varstnice: Și in Alba s-au descoperit nereguli Varstinci ținuți in condiții inumane. ANPC a dat amenzi de peste 2,6 milioane de lei mai multor centre de ingrijire a persoanelor…

- Serviciile in centre de ingrijire a varstnicilor din București și 19 județe au fost oprite, dupa ce ANPC a gasit condiții mizere. In ultimele saptamani, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat o ampla campanie de verificari a modului in care este respectata legislația…

- Comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de 7,3 milioane de lei, echivalentul a 1,46 milioane de euro, in urma unor controale facute in supermarketurile Lidl din toata tara. 38 de magazine au fost inchise pana la remedierea deficientelor. Potrivit unui…

- Anul trecut, Autoritatea Naționala pentru Administrarea și Reglementarea in Comunicații (ANCOM) a efectuat 3.451 de controale in industria de comunicații și a dat amenzi de 2,8 milioane lei. „In urma controalelor efectuate anul trecut, neregulile descoperite au fost sancționate cu amenzi in cuantum…

- In perioada 14–25.11.2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de acțiuni de verificare, la nivelul intregii țari, ca parte a tematicii naționale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv analiza…