Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au aplicat, in perioada 20 22 decembrie, 222 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 563.170 de lei, pentru comert ilicit cu marfuri si produse contrafacute specifice sarbatorilor de iarna.Totodata, au fost indisponibilizate sau confiscate bunuri…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au aplicat, in perioada 20-22 decembrie, 222 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 563.170 de lei, pentru comert ilicit cu marfuri si produse contrafacute specifice sarbatorilor de iarna. Totodata, au fost indisponibilizate sau confiscate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat retailerul Lidl cu amenzi in valoare totala de 272.000 lei pentru comercializarea bijuteriilor din argint fara autorizatie, informeaza ANPC. ANPC se afla, de cateva zile, intr-o ampla campanie de control, la nivelul intregii tari,…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba: Haine contrafacute, descoperite de polițiști la Valea Lunga: Au fost confiscate articole in valoare de 51.405 de lei VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba: Haine contrafacute, descoperite de polițiști la Valea Lunga: Au fost confiscate articole in valoare de 51.405 de lei Haine și parfumuri…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat articole vestimentare, in valoare de peste 19.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, de la o persoana din Campeni, care le oferea, spre vanzare, pe rețelele de socializare. Au fost facute doua percheziții. Ieri, 25 noiembrie 2021,…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 2.356 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 420.550 de lei, in urma a 100.400 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse pentru prevenirea pandemiei de COVID-19. “In urma activitatilor derulate, au fost constatate trei…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 2.343 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 400.000 de lei, in urma a 100.215 verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse pentru prevenirea pandemiei de COVID-19. “In urma activitatilor derulate, au fost constatate…

- Ieri, 29 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat activitați pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit de cereale și a celui cu produse contrafacute. Astfel, pe linia prevenirii comerțului…