Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu a crescut cu peste 400 in ultimele 24 de ore, ajungand la 3.410 de persoane, comparativ cu raportarea precedenta cand erau inregistrate 2.997, iar 8.020 persoane au iesit din autoizolare, a anuntat, joi, Prefectura Suceava. Totodata, in carantina…

- Forțele de ordine sucevene au aplicat amenzi ursturatoare in ultimele 24 de ore pentru nerespectarea prevederilor privind circulația persoanelor. Prefectura Suceava a transmis ca echipele mixte formate din polițiști, polițiști locali, cadre MApN și jandarmi au efectuat verificari privind respectarea…

- Echipele mixte formate din polițiști, polițiști locali, cadre MApN și jandarmi au efectuat in ultimele 24 de ore verificarea a 3.808 de persoane din județul Suceava care se afla in autoizolare și/ sau carantina privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu și/ sau carantinare și a 120 de…

- Prefectura Suceava a transmis, astazi, ca echipele mixte formate din polițiști, polițiști locali, cadre MApN și jandarmi au efectuat, duminica, 5 aprilie 2020, verificari privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu și/sau carantinare, privind locațiile de carantinare precum și societațile…

- Echipe mixte formate din polițiști, polițiști local, cadre MApN și jandarmi au efectuat, in data de 3 aprilie a.c., verificari privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu și/ sau carantinare, privind locațiile de carantinare, precum și societațile comerciale pentru impunerea ...

- In prima seara de la intrarea in vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, in intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale…

- Timp de doua zile, șoselele din județul Suceava au fost impanzite de mai multe echipaje de poliție care au participat la cea mai mare acțiune de control a șoferilor din ultima perioada. Pentru a acoperi cat mai bine județul, polițiștii suceveni au avut sprijin din partea colegilor din mai multe ...

- Alte 59 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in sapte judete, aproximativ jumatate dintre acestea fiind doar in judetul Suceava. Numarul total al imbolnavirilor de rujeola in Romania a trecut de 19.500, din care 64 de decese.