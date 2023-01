Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi in valoare de peste doua milioane de lei comerciantilor de jucarii din Romania pentru nerespectarea prevederilor legale privind comercializarea si siguranta jucariilor.

- In perioada 14ndash;25.11.2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a desfasurat o serie de actiuni de verificare, la nivelul intregii tari, ca parte a tematicii nationale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au realizat 2.360 de controale tematice in industria alimentara si au aplicat 155 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 1,067 milioane de lei, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Cea de-a 12 ediție a Black Friday debuteaza, in Romania, sub auspiciile inflatiei. Teama de scumpiri va genera, in mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani, arata o analiza Frames, transmisa cotidianului național “Romania libera”. Va fi, probabil, ultimul bal inainte…

- Pana in acest moment, in perioada 7-19 octombrie 2022, comisarii ANPC au controlat 305 magazine, din peste 800 deținute de Mega Image, in Romania, la care se adauga și unul dintre depozitele lanțului, din județul Ilfov, informeaza un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, in urma neregulilor constatate,…

- CEZ Vanzare, unul dintre marii furnizori de energie electrica din Romania, cu circa 1,4 milioane de clienți, intenționeaza sa renunțe la statutul de furnizor de ultima instanța - FUI și a notificat Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unor surse apropiate situației, citate de Economica.net. Solicitarea…

- CEZ Vanzare, unul dintre marii furnizori de energie electrica din Romania, cu circa 1,4 milioane de clienți, intenționeaza sa renunțe la statutul de furnizor de ultima instanța - FUI și a notificat Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unor surse apropiate situației, citate de Economica.net. Solicitarea…

- Presedintele ANPC Horia Constantinescu a anuntat, luni seara, ca a fost facut un control la o fabrica de paine si patiserie din Bolintin Vale. Abaterile descoperite au fost: utilaje neigienizate, cu resturi de aluat intarit, insecte vii – muste si gandaci, lipsa plase de insecte, depozitare produse…