Amenzi de peste 9.000 de lei si sase persoane conduse la politie in urma protestelor din Piata Victoriei

- Oamenii sunt indignati de incercarile repetate ale puterii politice de la Bucuresti de a modifica legislatia in domeniul justitiei. Si nu sunt singurele nemultumiri. Pe toate insa le-au strigat sambata seara cu voce ferma. Piata Victoriei a fost luminata de telefoanele multimii care a iesit in strada…

- Șase persoane au fost conduse la sectia de politie si au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sambata seara in Bucuresti, a informat...

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca incatușarea lui Cristian Mihai Dide, dupa ce acesta a proiectat mesajul #Rezist pe Muzeul de Arta din București, este expresia „un stat agresiv cu cetațenii lui, care nu accepta libertatea de exprimare, care incalca drepturile omului și nu suporta critica.”„Incatușarea…

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare au protestat in fata Ministerului Afacerilor Interne, iar in acest moment se afla in Piata Victoriei. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria. Potrivit sursei citate, o persoana a fost amendata…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita,…