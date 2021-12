Amenzi de peste 90 de milioane de lei pentru poluare Valoarea amenzilor aplicate de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM), la nivel national, in primele zece luni ale anului, a insumat 91,355 milioane de lei, in crestere cu 37,4% fata de intervalul similar din 2020. In perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2021, numarul inspectiilor efectuate in intreaga tara in domeniul controlului poluarii si al biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor protejate a fost de 30.049, cu 6,21% mai multe in comparatie cu situatie din primele zece luni ale anului anterior, reiese din raportul lunar al institutiei, citat de Agerpres. Pana la sfarsitul lunii octombrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rabla pentru electrocasnice 2021: Ce modificari a suferit programul prin ordin de ministru Rabla pentru electrocasnice 2021: Ce modificari a suferit programul prin ordin de ministru Printr-un ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, programul Rabla pentru electrocasnice a suferit mai multe…

- Politistii au constatat 17 infractiuni in urma verificarii, in perioada 15 septembrie - 15 octombrie, a 68 de operatori economici din judetele Arges, Dambovita, Olt si Maramures cu activitate in domeniul exploatarii agregatelor minerale. Controalele s-au efectuat sub coordonarea Directiei de Investigare…

- Sindicatul Național al Garzii de Mediu considera ca prin nepunerea in aplicare a Ordinului ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1006/29.06.2021, prin care se elimina inechitațile salariale din cadrul GNM, sunt afectate grav nu numai interesele angajaților instituției, dar și activitatea acestora…

- Aproximativ 5.700 de tone de deseuri au fost depistate, de la inceputul anului si pana in prezent, de polițiștii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu ca fiind transportate ilegal, cele mai multe cazuri fiind la granita cu Bulgaria. Potrivit datelor centralizate de IPTF Giurgiu,…

- Aproximativ 5.700 de tone de deseuri au fost depistate, de la inceputul anului si pana in prezent, de polițiștii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu ca fiind transportate ilegal, cele mai multe cazuri fiind la granita cu Bulgaria. Potrivit datelor centralizate de IPTF Giurgiu,…

- “Managementul corespunzator al gunoiului de grajd reprezinta una dintre cele mai importante responsabilitati ale crescatorilor de animale, pe de o parte, dar si ale autoritatilor locale, pe de alta parte. Atunci cand cele doua parti lucreaza impreuna, rezultatele nu intarzie sa apara, iar pentru apele…

- Amenzi de peste 6 200 000 lei in urma controalelor realizate in primele șase luni ale acestui an in cadrul activitații de paza și control din sectorul silvic, la nivel național. O spune insuși ministrul Mediului, Tanczos Barna, care subliniaza ca in perioada amintita au fost efectuate peste 99.700 de…

- Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cițu publicata in Monitorul Oficial. Berceanu face parte USR PLUS și a candidat pentru funcția de președinte USR PLUS București. Echipele de control ale Garzii Nationale de Mediu (GNM) au aplicat,…