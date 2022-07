Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor (CPC) Covasna a aplicat in acest an amenzi in valoare de peste 850.000 de lei in urma controalelor pe care le-a efectuat la agentii economici din judet, se arata intr-un raport al institutiei. Potrivit acestuia, din ianuarie si pana in iunie comisarii au…

- Echipajele Poliției Locale Targu Mureș au intocmit 63 de procese verbale in perioada 16 – 17 iunie, aplicand amenzi in valoare de 12.160 de lei și cinci avertismente. "Polițiștii locali au efectuat 86 de legitimari și au emis 70 de invitații pentru stabilirea imprejurarilor in care s-au savarșit anumite…

- Au fost reținute 30 de permise de conducere și retrase 15 certificate de inmatriculare The post Peste 300 de amenzi aplicate de politistii din Mures in minivacanta de Rusalii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 300 de amenzi aplicate de politistii din Mures in minivacanta…

- ANPC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca saptamana trecuta echipe comune ale Comisariatelor pentru Protectia Consumatorilor din judetele Constanta, Calarasi, Brasov si Bucuresti au realizat 82 de actiuni de control, vizand toate activitatile comerciale care se deruleaza in Centrul…

- Garda de Mediu Covasna a aplicat, in primele cinci luni din acest an, 38 de amenzi contraventionale, in valoare de aproape 470.000 de lei, si a suspendat activitatea a 5 societati comerciale pentru incalcarea prevederilor legale, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, in perioada…

- Primaria Sighetu Marmației prin Serviciul Public de Gospodarire Urbana a efectuat o actiune de dezinsectie și deratizare pe domeniul public si privat al municipiului. Acțiunile de dezinsecție și deratizare au vizat toate parcurile din oraș, spațiile verzi și spațiile de joaca din cartiere, Stadionul…

- Marti, 10 mai, in intervalul orar 09.00-13.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, impreuna cu cei ai Poliției Municipiului Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa și Secția 4 Leordina au organizat pe D.N. 18, pe tronsonul de drum Sighetu Marmației-Vișeu de Sus- Borșa, o acțiune pentru depistarea…

- Reprezentanții Poliției Locale Targu Mureș a intocmit, in perioada 29 aprilie – 2 mai, 29 de procese verbale și au aplicat amenzi in valoare de 15.160 de lei, precum și 8 avertismente. "Polițiștii locali au efectuat 198 de legitimari și au emis 96 de invitații pentru stabilirea imprejurarilor in care…