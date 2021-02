Amenzi de peste 72.000 de lei au fost aplicate într-o singură zi Polițiștii ieseni au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au fost sesizate peste 20 infracțiuni. Politistii au acționat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 14 acțiuni și s-a intervenit la 89 de evenimente, dintre care 79 au fost sesizate prin 112. In urma activitaților au fost sesizate 21 de infractiuni. Totodata, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

