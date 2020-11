Polițiștii din București au dat amenzi in valoare de peste 600.000 de lei in urma verificarilor din weekend pentru nerespectarea masurilor impotriva coronavirusului. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei , oamenii legii au facut controale, in weekend, in peste 3.300 de piețe, magazine mari, magazine de cartier și terase, precum și in peste 3.000 de mijloace de transport in comun de suprafața, dar și de subteran. In cadrul acțiunii, au fost legitimate peste 11.600 de persoane iar in urma verificarilor privind modul in care sunt respectate masurile impotriva COVID, au fost constatate și…