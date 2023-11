Amenzi de peste 50.000 de lei, în urma unei acțiuni la care au luat parte polițiști și jandarmi din județ Ieri, 9 noiembrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost legitimate 497 de persoane și au fost verificate 277 de autovehicule. Au fost constatate 161 de abateri de natura contravenționala, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi in valoare totala de 52.040 lei. A fost retrase 6 certificate… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

