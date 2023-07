Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de centre sociale din toata tara vor fi controlate, de astazi, 10 iulie 2023. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat masuri dure dupa ororile descoperite in azilele de batrani din Ilfov. Nici nu au inceput bine controalele și patru azile din București și un centru din Timișoara au fost inchise.…

- Razie de proportii in acest weekend pe strada Tarafului, din Arad, și in zona urbana și rurala a orașelor Chișineu-Criș, Lipova, Pecica și Sebiș, din judetul Arad. Au fost verificate 270 de masini, 585 de persoane, dintre care 53 au fost invitate la sediile de politie. Cuantumul amenzilor a fost de…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni.

- Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 146.959 persoane, mai mic cu 98 persoane decat cel inregistrat in trimestrul IV 2022 si, mai mic cu 313 persoane, comparativ cu numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat inregistrat in trimestrul I 2022. pensia medie lunara…

- In urma cu cateva minute, adica marți seara in jurul orei 20:30, in vestul țarii, intre Arad și Timișoara, s-a inregistrat un cutremur puternic. Primele estimari indica o magnitudine de cinci grade. Cutremurul s-a simțit la Timișoara la Arad și in multe localitați din cele doua județe Informare de presa…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 6.25 s-a produs in Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 3.5 și…

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…