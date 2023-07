Comandament Estival 2023: Litoralul Constanta, controlat de ANSVSA! Ce nereguli au gasit comisarii

In perioada 17 ndash; 23.07.2023, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor, care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2023, au desfasurat activitati de control in unitati… [citeste mai departe]