- Inspectorii care activeaza in cadrul „Comandamentului Sezon Estival 2022” au dat amenzi de 443.600 lei lei in prima saptamana de activitate, in urma unor actiuni de control la 200 de unitati de alimentatie publica, conform unui comunicat remis, sambata, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi in valoare de peste 440.000 de lei, in prima saptamana de controale facute in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2022. Aproape 150 de kilograme de alimente improprii pentru consum au fost confiscate…

- In ultima saptamana, politistii locali au aplicat taximetristilor din Capitala amenzi totale de peste 43.000 de lei, iar 28.000 de lei au reprezentat doar sanctiuni aplicate joi, in decurs de doua ore, la Gara de Nord. Controalele din ultimele sapte zile au avut loc la Piata Romana si Gara de Nord si…

- Potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), publicate luni, inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 229 de amenzi, care au insumat 1,356 milioane de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada 29 aprilie – 1…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat sambata 86 de amenzi, in valoare totala de 643.300 de lei si de asemenea au emis o ordonanta de suspendare a activitatii, dupa ce au continuat controalele incepute vineri la nivel national pentru protejarea sanatatii consumatorilor in perioada sarbatoririi zilei…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 86 de amenzi, care au insumat 524.500 de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada premergatoare sarbatoririi zilei de 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

