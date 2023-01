Politistii si jandarmii au dat amenzi de peste 2,6 milioane lei, au fost retinute 604 permise de conducere si retrase 216 certificate de inmatriculare, in cadrul misiunilor din ultimele 24 de ore, de prevenire si combatere a faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente in situatii de urgenta. La nivelul structurilor de politie au fost semnalate 847 posibile infractiuni, peste 19% dintre acestea fiind din oficiu. In baza probatoriilor administrate de politisti in cauze penale aflate in lucru, in cursul…