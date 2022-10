Stiri pe aceeasi tema

- Razie fulger intr-un oraș din Timiș. In noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 22:00-03:00, polițiștii din Sannicolau Mare impreuna cu angajați ai ISU Banat și ITM Timiș au desfașurat o acțiune in Sannicolau Mare.

- In data de 15/16.10.2022, in intervalul orar 22:00-03:00, polițiștii Orașului Sannicolau Mare, impreuna cu lucratori din cadrul I.S.U. Banat și reprezentanți ai I.T.M. Timiș au desfașurat o acțiune preventiv-reactiva in orașul Sannicolau Mare, in vederea asigurarii unui climat optim de ordine și siguranța…

- Pompierii militari din Timis au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu care a pornit de la un autoturism si s-a extins la o casa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, peste 50 de polițiști de la rutiera și ordine publica au acționat, duminica, pe principalele artere din județul Timiș, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Polițiștii au organizat 15 filtre rutiere,…

- Acțiune de amploare a polițiștilor, duminica, in Timiș. Polițiștii de la rutiera, ajutați de colegii de la ordine publica, au desfașurat controale in trafic pe principalele artere din județ. Aproape toate amenzile, in valoare totala de peste 170.000 de lei, le-au primit cei care au depașit limitele…

- Acțiune de amploare a polițiștilor și a polițiștilor de frontiera, luni, in Timiș. Oamenii legii au amplasat mai multe filtre in apropiere de Moravița și Deta pentru a-i depista pe cei care transporta migranți.

- Meteorologii au extins avertizarile de vreme instabila și ploi abundente Foto: Arhiva. Meteorologii au extins în aceasta dimineața avertizarile de vreme instabila și ploi abundente. Doua coduri sunt în vigoare deja și vizeaza aproape toata țara, cu excepția județelor Timiș,…

- Doi ciobani din zona Lugoj sunt cercetati penal dupa o razie a politistilor la stanele din judet. IPJ Timis a anuntat ca in ultimele doua saptamani, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu cei ai politiilor municipale si orasenesti, sectiilor de politie rurale si a posturilor de…