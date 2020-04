Amenzi de peste 180.000, date de oamenii legii Amenzi de peste 180.000, date de oamenii legii in Eveniment / on 15/04/2020 at 09:21 / Peste 65 de polițiști, jandarmi și militari au legitimat, ieri, peste 800 de persoane și au verificat aproximativ 400 de autovehicule, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman. Prin acțiunile organizate și desfașurate la nivelul instituției s-a avut in vedere verificarea masurilor impuse prin ordonanțele militare, creșterea gradului de siguranța publica, precum și prevenirea criminalitații. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 87 de contravenții in valoare de peste 180.000 de lei,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

