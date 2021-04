Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi foarte mari, de aproape 150.000 de lei, date de polițiștii timișeni duminica seara, dupa ce au descins la doua petreceri. Aseara, in jurul orei 22:30, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara aflați pe teren s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in curtea unui imobil din localitatea Moșnița…

- Politistii din localitatea Giarmata, limitrofa municipiului Timisoara, au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unei pensiuni care a organizat o petrecere cu 17 participanti si au fost aplicate amenzi in valoare totala de aproape 100.000 de lei, a…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la o pensiune de pe raza localitații Giarmata, ar avea loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile Legii…

- Aseara, in jurul orei 21.50, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Mureșului, din municipiu, a fost identificata o geanta suspecta. ”La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 7, fiind solicitat sprijinul echipei de polițiști pirotehniști…

- Aseara, 20 februarie, la ora 22.20, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizați cu privire la faptul ca la o sala de pe raza comunei Petrova are loc un eveniment privat la care participa mai multe persoane. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca evenimentul s-a incheiat,…

- Aseara, 20 februarie, la ora 22.20, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizați cu privire la faptul ca la o sala de pe raza comunei Petrova are loc un eveniment privat, un botez, la care participa mai multe persoane. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca evenimentul s-a…

- Polițiștii din Alba au intrerupt duminica un botez la care participau 60 de persoane, care nu foloseau masca de protecție. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Alba, in data de 31 ianuarie 2021, in jurul orei 20.40, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o biserica din…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Baleni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Baleni, se desfasoara un eveniment privat.Politistii s-au deplasat la o sala de evenimente private, unde au constatat ca se desfasoara o petrecere de majorat, la care au participat…