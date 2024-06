Amenzi de peste 140.000 de lei și zeci de permise reținute de Poliția Alba, în minivacanța de Rusalii Amenzi de peste 140.000 de lei și zeci de permise reținute de Poliția Alba, in minivacanța de Rusalii Polițiștii din Alba au dat amenzi de peste 140.000 de lei și au reținut peste 20 de permise in perioada minivacanței de Rusalii. In intervalul 21-24 iunie 2024, peste 200 de polițiști din structurile de ordine publica, poliție rutiera, investigare a criminalitații economice, investigații criminale, transporturi și arme au acționat, zilnic, potrivit IPJ Alba. Polițiștii […] Citește Amenzi de peste 140.000 de lei și zeci de permise reținute de Poliția Alba, in minivacanța de Rusalii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanta de Rusalii, peste 3.000 de permise de conducere au fost retinute de politisti. Dintre acestea, 59 au fost retinute pentru consum de droguri sau alte substante interzise, in crestere cu 33,9% fata de anul precedent, arata datele prezentate marti de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). …

- Peste 3.000 de permise de conducere au fost retinute de politisti in minivacanta de Rusalii, iar dintre acestea, 59 au fost retinute pentru consum de droguri sau alte substante interzise, in crestere cu 33,9% fata de anul precedent, arata datele prezentate marti de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- BLOCADA la Botoșani, Saveni, Darabani și Dorohoi: Aproape 150 de amenzi, permise de conducere reținute In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au organizat 3 acțiuni punctuale, in cadrul planului de activitate BLOCADA, acționand in sistem integrat, impreuna cu jandarmii și au intervenit la 65 de…

- Aproape 4.500 de persoane au fost legitimate și peste 4.200 de conducatori auto testați pentru alcool sau droguri, au fost aplicate peste 900 de sancțiuni și reținute 149 de permise de conducere.

- Nu mai puțin de 60.000 de amenzi au dat polițiștii in minivacanța de 1 Mai – Paște, pentru un total de 24,8 milioane de lei. Au fost cu 1.000 de infracțiuni mai puține decat in aceeași perioada a anului trecut. Au ramas fara permis mii de șoferi. Conform purtatorului de cuvant al Ministerului Afacerilor…

- Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba, in doua zile: Amenzi de peste 93.000 de lei și 16 permise reținute Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba, in doua zile: Amenzi de peste 93.000 de lei și 16 permise reținute In perioada 26-27…

- Sute de mașini de transport persoane sau marfa, verificate de Poliția Alba, in ultimele 48 de ore. Amenzi și permise reținute Sute de mașini de transport persoane sau marfa au fost verificate de Poliția Rutiera Alba, in perioada 23-24 aprilie. A fost organizata acțiune RoadPol. Polițiștii au dat peste…