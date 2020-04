Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și jandarmii din toata țara au depistat, in ultimele de 24 de ore, 8.553 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 17.888.495 de lei.In…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 379 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii și jandarmii…

- Restricțiile impuse de autoritați, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, nu sunt respectate de toți romanii. Intr-o singura zi, oamenii legii au acordat amenzi in valoare de aproape 20 de milioane de lei, conform stiridecluj.ro.Polițiștii și jandarmii au depistat, in doar 24 de ore,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore polițiștii au depistat nu mai putin de 9.246 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 20.149.468 de lei. De asemenea,…

- Un numar de 335 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Politistii…

- Politistii au aplicat luni peste 6.500 de amenzi pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie si au intocmit 11 dosare penale privind zadarnicirea combaterii bolilor. ''In ultimele 24 de ore, 893 de autovehicule (cu 3.002 persoane) au fost preluate, din zonele de frontiera.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 326 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii au depistat,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| OFICIAL: In Alba, 340 persoane in carantina și 1524 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 290.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor. Cum vor fi distribuite pe județ materialele de protecție In județul Alba se afla 340 persoane in carantina, 57 persoane ieșite…