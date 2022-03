Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a dat amenzi de peste 1,3 milioane de euro pentru munca nedeclarata, in urma unor controale realizate in perioada 28 ianuarie – 3 martie 2022, potrivit unui comunicat de presa. Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat, in perioada 28.01 – 03.03.2022,…

- Inspectorii in munca au aplicat anul trecut amenzi de aproximativ 1,5 milioane lei in urma a peste 1.700 de controale care au vizat combaterea fenomenului de munca nedeclarata, informeaza, miercuri, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 3 – 27.01.2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 5.397.800 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca. Au…

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 - 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, conform Agerpres.…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 3 – 30 decembrie, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6.442.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Muncii,…

- Raport al ITM Alba pentru anul 2021: Amenzi in valoare de peste 2.000.000 de lei aplicate de catre inspectori Raport al ITM Alba pentru anul 2021: Amenzi in valoare de peste 2.000.000 de lei aplicate de catre inspectori In conformitate cu actiunile si obiectivele stabilite in Programul cadru de actiuni…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 03.12 – 30.12.2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6.442.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca.…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 01.10 – 04.11.2021, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 10.833.600 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca.…