Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au dat amenzi in valoare de peste 124.000 de lei si au dispus inchiderea unui punct de lucru al unei societati comerciale, pana la dotarea cu casa de marcat electronica si fiscala, in urma unui control facut pe litoralul Marii Negre. In total, politistii au facut 21 de verificari la diferinti agenti economici din orasul Navodari, comuna Corbu si statiunea Costinesti. ”Au fost aplicatde 24 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 124.000 de lei, dintre care 10 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 28/1999,…