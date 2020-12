Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele 24 de ore 6.134 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.133.872 de lei, ca urmare a incalcarii restricțiilor impuse de autoritați in pandemie, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Pe langa amenzile date pentru incalcarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, GCS anunța ca polițiștii au intocmit trei dosare penale pentru fapte privind zadarnicirea combaterii bolilor. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.730 de apeluri la numarul unic de urgenta 112. Polițiștii și jandarmii din Capitala…