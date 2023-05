Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri aradeni au efectuat o razie in urma careia au acordat nu mai putin de 120 de amenzi in valoare de peste 11.000 de euro. 57 dintre sanctiuni au fost pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au fost reținute sase permise de conducere…

- Politistii rutieri din Hunedoara au actionat in ultimele doua zile pe principalele artere din judet. Mai multi soferi au avut parte de un sfarsit de saptamana prost deoarece au fost aplicate nu mai putin de 368 de amenzi, in valoare totala de peste 110.000 de lei, in urma verificarilor din trafic. De…

- De vineri și pana luni, politistii carașeni au acționat zilnic, „pentru ca cetațenii sa petreaca Paștele in siguranța, in Caraș-Severin”. Astfel, pentru menținerea ordinii și liniștii publice, in perioada 14 – 17 aprilie, polițiștii au desfașurat 67 de acțiuni și controale, in urma carora au fost aplicate…

- Polițiștii din vestul țarii au acționat pe parcursul weekend-ului recent incheiat, „in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”. In total, doar in Arad și Caraș-Severin, in ultimele doua zile au fost date peste 700 de amenzi. Astfel, in acest interval polițiștii…

- Poliția locala a amendat cu un total de 80.000 de lei doua firme din cauza cantitaților mari de deșeuri adunate pe terenurile pe care societațile le dețin in Timișoara. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului monitorizeaza și iau masuri, in permanența, in cazul persoanelor fizice…

- Polițiștii de la Protecța Animalelor Caraș-Severin au gasit zeci de animale neingrijite la o stana din județ. Sancțiunile date au fost in valoare totala de 34.000 de lei. Trei sancțiuni au dat autoritațile ieri dimineața prorpietarului in urma verificarilor la o stana din Banat din apropierea comunei…

Peste 230 de sanctiuni aplicate pentru neregulile constatate de politisti in trafic in ultimele 24 de ore , politistii rutieri retinand permisele a 17 soferi…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…