Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 100 mii lei au fost aplicate agenților economici din domeniul transportului rutier in regim de taxi care-și desfașoara activitatea in zona adiacenta a Aeroportului Internațional Chișinau. Controalele fiscale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), dintre care 13 impreuna cu echipele…

- Acțiune a polițiștilor rutieri impreuna cu specialiștii RAR in Argeș. In zilele de 17 și 18 mai a.c., politiștii Biroului Rutier Pitești, in colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman (R.A.R.) – filiala Argeș au desfașurat activitați de control in trafic, in intervalul orar 19:00 – 21:00.…

- Exista cateva reguli pe care majoritatea proprietarilor auto nu le știu sau pur și simplu nu le iau in considerare. Ce trebuie sa stie toți șoferii care si-au vandut masina personala? Primesc amenzi uriașe daca nu țin cont de un singur detaliu important. Iata despre ce e vorba! Detaliul la care sa fie…

- Șoferii din Romania care opresc mașina pentru a face poze in rapița pot primi amenzi usturatoare de la Poliție . Ce spune Codul Rutier și la ce trebuie sa aiba grija cetațenii dornici de ”momente artistice” in lanurile cu aceasta planta. Șoferii care opresc mașina pentru a face poze in rapița risca…

- Amenzi de 50.000 de lei au aplicat rangerii din Parcul Natural Apuseni pentru șoferii care au facut off-road in aria protejata. Aceștia au amendat șoferii polonezi pentru nerespectarea regulilor privind accesul cu vehicule motorizate in afara drumurilor publice in ariile naturale protejate și organizarea…

- In aceasta perioada din an, in anumite zone din țara a aparut rapița, iar mulți au tendința de a sari in lanurile cu rapița și sa faca poze. Numai ca, daca nu știai, autoitațile pot da amenzi pentru romanii care se pozeaza in rapita, iar Politia Rutiera avertizeaza soferii. Mirajul lanurilor de rapița…

- Lista infracțiunilor rutiere pentru care șoferii vor primi amenda acasa, daca acestea sunt comise in alte state europene a fost actualizata.Astfel, pe langa langa depașirea vitezei, conducerea in stare de ebrietate sau lipsa opririi automobilului la semaforul roșu, șoferii nu vor scapa de amenzi…

- Șoferii ar putea sa scape mai ușor de amenzi, conform unui amendment propus. Concret, Polițiștii rutieri ar putea fi obligați sa reduca viteza indicata de radar cu pana la 10 km/h, potrivit Profit.ro.Aceasta masura ar ajuta sa combata cazurile de erori tehnice ale aparatelor, cei 10 km/h fiind…