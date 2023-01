Stiri pe aceeasi tema

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…

- Guvernul Ciuca a anunțat, miercuri, imediat dupa declarațiile lui Klaus Iohannis, ca NU exista niciun fel de abordare, la nivelul Executivului, care sa vizeze un boicot sau un alt tip de acțiune indreptata impotriva Austriei și firmelor austriece din Romania. Liderul PSD Marcel Ciolacu, partener in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, prin care primarii de sector si ai municipiilor resedinta de judet pot beneficia de informatii din domeniul securitatii nationale. Potrivit…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis, transmite Administratia Prezidentiala. Prin urmare, legea promulgata de Iohannis vizeaza introducerea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice, in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Legea merge la promulgare. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului…

- Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede si abrogarea…

- La un an și cateva zile dupa ce a fost in vizita in Egipt, cu soția, Klaus Iohannis pleaca din nou in aceasta țara, chiar intr-unul din locurile cele mai aglomerate turistic din lume – Sharm El-Sheikh. Daca anul trecut turiștii care vizitau piramidele au fost dați la o parte pentru ca șeful statului…

- Legea privind introducerea disciplinei „Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania” intre materiile de studiu la liceu a fost promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989, initiata de deputatul liberal…