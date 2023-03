Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii de autobuz din orașul Mariupol, ocupat temporar de rusi, au intrat in greva, din cauza neachitarii salariilor – a anunțat consilierul primarului orașului, Petro Andriușcenko, transmite RBC, potrivit Rador. „Greva a coincis cu o lipsa aproape totala a motorinei pentru operarea autobuzelor” –…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…

- La doar cateva zile de la tragedia din Capitala, cand o femeie a fost ucisa de caini, un copil de 13 ani, aflat in vizita la bunici, in comuna Contesti din Teleorman, a fost atacat de o haita de caini. Un baiat de 13 ani, din București, care se afla pe un scuter a fost […] The post Un baiat de 13 ani,…

- Un tana de doar 25 de ani s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 25 al unui turn din București, la scurt timp dupa ce a luat masa la un restaurant din incinta. Potrivit unor surse judiciare, tanarul suferea de depresie. Tanarul se numea Adi Lele și era din Timișoara, dar locuia in București. Conform…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, joi, primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest sezon, fiind vorba de doua femei din Bucuresti, nevaccinate antigripal. Potrivit autoritatilor, prima victima este o femeie in varsta de 25 de ani, din municipiul Bucuresti, fara conditii…

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…

- Casa Brancoveanu din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care vase de gatit uzate, produse tinute in conditii improprii si fara elemente de identificare. ANPC a transmis, marti, ca a fost…