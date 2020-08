Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Biciclist lovit de o șoferița care nu i-a acordat prioritate Un accident rutier a avut loc, luni seara, in jurul orei 19.00, in municipiul Alba Iulia, pe strada Republicii. In coliziune au fost implicate un autoturism și o bicicleta. Potrivit IPJ Alba, la…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Drambar: O persoana ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara carosabilului Un accident rutier a avut loc sambata, in jurul orei 15.30, intre Alba Iulia și Drambar. O persoana ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara carosabilului. Accident rutier pe DJ 107…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Cugir: Un biciclist minor, ranit dupa ce a intrat fara sa se asigure pe strada Un accident rutier a avut loc joi seara, in jurul orei 20.00, pe strada Rozelor, din Cugir. Un minor a fost ranit dupa ce a intra cu bicicleta pe strada fara a se asigura și a fost lovit de…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Totoi: Un șofer baut a ieșit cu mașina in decor. Ce alcoolemie avea acesta Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc sambata, pe DJ 107L, la Totoi. Un barbat de 32 de ani, din comuna Santimbru, baut, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a parasit partea…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Șibot: Un șofer beat a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat in șanțul de pe marginea drumului Poliția Rurala Vințu de Jos a intervenit pe raza localitații Șibot, unde un tanar a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea și a intrat in șanțul de pe…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident rutier pe E60, la Valcele: Șoferul unei mașini inmatriculate in Alba, GRAV ranit Un accident rutier a avut loc luni dupa-masa pe drumul E60, inainte de Valcele. Șoferul unei mașini inmatriculate in Alba a fost GRAV ranit. Pompierii au gasit la locul accidentului doua autoturisme…

- Ziarul Unirea FOTO: Accident rutier GRAV la Decea. Trei persoane ranite dupa ce un autoturism a intrat intr-un stalp Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 11:00, la intrare in zona localitații Decea. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare…

- Ziarul Unirea VIDEO| Evaluarea Naționala 2020: Elevii din Alba au primit CODUL UNIC pentru aflarea rezultatelor, la finalul probei de matematica. Director: ”Masura este benefica pentru sufletul copilului” Elevii din Alba au primit la sfarșitul probei de matematica de la Evaluarea Naționala 2020, un…