Amenzi de până la 200.000 de lei pentru vânzarea lucrărilor de licență sau doctorat Aviz amatorilor! Suntem deja obișnuiți cu tranzacționarea lucrarilor de licența, de diploma sau altele pe internet. Unii chiar au firme inregistrate legal care sub pretextul redactarii, iți realizeaza integral lucrarea contra unei sume de bani. Atunci cand vine vorba despre tranzacționarea de lucrari științifice, referate, proiecte, lucrari de licența, de absolvire, de diploma și altele, noua lege a invațamantului superior nu stabilește clar și unitar sancțiunile. Parlamentarii au propus, printr-un proiect legislativ adoptat de Camera Deputaților, modificarea acesteia. Amenzi de pana la 200.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deoarece, atunci cand vine vorba despre tranzacționarea de lucrari științifice, referate, proiecte, lucrari de absolvire, de licența, de diploma și altele, noua lege a invațamantului superior nu stabilește clar și unitar sancțiunile, parlamentarii propun, printr-un proiect legislativ adoptat marți la…

- Informații de ultima ora! Tatal lui Vlad Pascul, șoferul drogat din 2 Mai, a fost dus la reconstituirea incidentului de ieri. Mihai Pascu a ieșit de la sediul DIICOT, disperat sa plece cat mai repede și a accelerat motocicleta, fiind la un pas sa loveasca jurnaliștii. Poliția a deschis o ancheta.

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor sesizarii, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei…

- ”Discutam și despre lista prioritaților legislative ale Guvernului pentru actuala sesiune parlamentara. Iar aici, pe langa reforma sistemului de asistența sociala, vorbim despre masurile de reducere a evaziunii fiscale și despre cele privind reorganizarea extinsa a administrației! Este obligatorie eficientizarea…

- Expertul in justiție și drept, Alexandru Bot, a venit cu un comentariu, dupa modificarile legii privind evaluarea judecatorilor și procurorilor, operate de PAS. „Procesul devine incert și va fi lungit la nesfarșit, din cauza deciziei. In esența, aceasta complica și compromite intreg procesul de epurare…

- Nr. 152 din 13 iulie 2023BULETIN DE PRESA Legea a fost modificata Activitati de informare cu privire la modificarile pe linie rutiere, desfasurate de politisti, in tot judetulVideo: https: www.youtube.com watch v LMz4Qq Sp8 A fost promulgata legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi…

- Se modifica durata studiilor universitare de doctorat. Amenzi enorme pentru vanzarea sau cumpararea de lucrari Legea invațamantului superior, ce va intra in vigoare in luna septembrie 2023, va aduce modificari in ceea ce privește studiile doctorale. Astfel, durata programului de doctorat va fi, regula,…

- Parlamentarii din Forța Dreptei, membri ai Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaților, au adresat astazi conducerii Comisiei o solicitare de convocare a acestui for pe tema abuzului și tratamentelor inumane din centrele pentru varstnici din județul Ilfov.Solicitarea a fost inaintata de…