Garda Nationala de Mediu avertizeaza, joi, ca ambrozia trebuie eliminata de pe toate terenurile intravilane sau extravilane, precizand ca sanctiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge pana la 20.000 de lei. ”Popular i se spune iarba parloagelor sau iarba pustiei, iar in orase este cunoscuta ca ambrozia, buruiana care poate provoca alergii severe, daca este lasata […] The post Amenzi de pana la 20.000 de lei pentru proprietarii care nu elimina ambrozia. Buruiana provoaca alergii severe unui numar tot mai mare de romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…