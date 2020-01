Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune sanctionarea operatorilor economici cu amenzi intre 8.000 si 10.000 de lei pentru nedotarea cu case de marcat, contraventia referitoare la nerespectarea termenelor prevazute de lege urmand sa fie scoasa de sub incidenta Legii prevenirii, potrivit unui proiect de Hotarare aflat in dezbatere publica. Reprezentantii institutiei explica decizia prin faptul ca operatorii economici care nu si-au indeplinit obligatia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare. "Avand in vedere faptul ca, la aceasta data, Ministerul…