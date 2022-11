Stiri pe aceeasi tema

- Conform Hotararii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea și intreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor…

