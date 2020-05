Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile, federatiile si alte structuri sportive risca amenzi intre 5.000 si 10.000 de lei daca nu vor asigura o distanta de minimum 2 metri intre sportivi in salile de sport, conform regulamentului privind reluarea incepand cu 1 iunie a activitatilor de pregatire fizica organizate in spatii inchise…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis despre redeschiderea bisericilor: „Credincioșii vor purta OBLIGATORIU masca și vor pastra distanța de 1.5 metri” Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o declarație de presa, susținuta de la ora 17.00, la Palatul Cotroceni, noile masuri care vor intra…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 164 de persoane in carantina și 433 in izolare. Amenzi de 217.100 lei pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare, in ultimele 24 de ore La data de 22.04.2020, in judetul Alba se aflau 164 de persoane in carantina si 433 persoane izolate la domiciliu. Pana acum au iesit…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 412 persoane in carantina, 932 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 535.000 lei pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare, in ultimele 24 de ore In județul Alba, azi 10.04.2020, se afla in carantina 412 persoane in carantina, 207 persoane ieșite din carantina, 932…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 427 persoane in carantina și 950 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 550.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor Ordonanței Militare nr. 3, in ultimele 24 de ore In județul Alba, azi 09.04.2020, se afla in carantina 427 persoane in carantina, 180 persoane…

- Ziarul Unirea FOTO| Amenzi de 34.000 de lei aplicate de jandarmi la Sebeș pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare Amenzi de 34.000 de lei au fost aplicate de jandarmi la Sebeș in ultimele 2 zile pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare. De cand jandarmii sunt implicați…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| OFICIAL: In Alba, 340 persoane in carantina și 1524 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 290.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor. Cum vor fi distribuite pe județ materialele de protecție In județul Alba se afla 340 persoane in carantina, 57 persoane ieșite…