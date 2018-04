Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege care prevede amenzi intre 100 și 2.000 lei pentru persoanele care evacueaza din spații publice o mama care alapteaza, informeaza Agerpres.

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, un proiect legislativ potrivit caruia angajatorii risca sa fie amendati cu pana la 3.000 de lei daca nu elibereaza nota de lichidare cu trei zile lucratoare inainte de data incetarii contractului individual de munca, potrivit Mediafax. „In toate cazurile de incetare…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Senatul, in calitate de Camera decizionala, a adoptat proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures, la doar o zi dupa ce Curtea de Apel Targu-Mures a anulat definitiv decizia de infiintare a institutiei de catre Inspectoratul Judetean Mures.