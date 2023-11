Amenzi de milioane pentru magazinele Auchan şi Penny. Foarte multe nereguli Reprezentantii ANPC au transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca au desfasurat mai multe actiuni de control la 350 de magazine Auchan si Penny, din intreaga tara. ”Continuam actiunile vizand marii retaileri. Asa cum si mica bacanie de cartier trebuie sa respecte consumatorii si legea, asa si aceste bacanii gigantice trebuie sa o faca, indiferent de cui apartin si ce cifra de afaceri au”, a declarat presedintele ANPC, Horia Constantinescu. Printre cele mai importante nereguli gasite in urma controlului au fost: folosirea unor vitrine frigorifice si camere de frig deteriorate, cu zone extinse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

