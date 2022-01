Stiri pe aceeasi tema

- Peste sapte tone de articole pirotehnice din care, mai bine de o tona incarcatura explozibila, au fost confiscate, joi, de politistii de la Biroul Transporturi Constanta. Trei persoane sunt cercetate in acest caz. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat, joi, ca politistii Biroului…

- Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, și il obliga sa semneze certificatul de urbanism, dupa ce 90 de familii au fost lasate fara curent. ”Nicușor Dan a incalcat legea și a ținut in bezna 90 de familii!‼️ Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat…

- Jandarmeria Bucuresti a anuntat, joi, ca au mai fost aplicate 51 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 54.000 de lei, dupa protestul de marți, de la Palatul Parlamentului. “In continuarea masurilor luate in data de 21.12.2021, in contextul manifestatiei de protest de la Palatul Parlamentului,…

- Un accident rutier a avut loc pe A4, in judetul Constanta, dupa ce un camion a rupt parapetii si a patruns pe sensul opus, lovind un alt camion. In urma impactului, unul dintre autovehicule a luat foc. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina, sambata dupa amiaza,…

- Arderea ilegala a deșeurilor ar putea fi pedepsita cu inchisoarea. Senatorul USR Dragoș Popescu a depus, joi, o inițiativa legislativa care inasprește sancțiunile in legislația de mediu. Conform inițiativei, ingroparea, arderea sau incendierea deșeurilor devine infractiune si se pedepsește cu inchisoarea…

- Trei supermarketuri Mega Image din judetul Ilfov au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 55.000 de lei, ca urmare a deficientelor constatate in zonele de legume – fructe, mezeluri – branzeturi, mancare gatita si produse congelate, arata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului…

- Copreședintele AUR George Simion a cerut, marți, de la tribuna Parlamentului, noi consultari intre partidele politice pentru o majoritate care sa formeze un guvern stabil, cat mai repede. El a dat vina pe președintele Iohannis pentru pierderea de timp de 10 zile cu desemnarea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru,…

- Aproape 100.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 2.200 de amenzi, in valoare de 430.000 de lei. Poliția Romana a transmis, marți, ca polițiștii au acționat…