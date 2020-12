Stiri pe aceeasi tema

- Un nou rencesamant al populației și locuințelor din Romania, va fi organizat in anul 2021, un recensamant unde participarea este obligatorie si in care neparticiparea se sanctioneaza cu amenzi de pana la 3.000 de lei, informeaza Mediafax. In perioada iulie-noiembrie 2021 se va desfașura, etapizat, recenzarea…

- Candidatul PSD pentru Senatul Romaniei in Circumscripția electorala pentru Diaspora, Tit-Liviu Brailoiu, a criticat dur intr-o postare pe pagina personala de Facebook bilanțul de un an de guvernare a liberalilor. El considera ca Guvernul PNL a sacrificat sanatatea publica in dauna afacerilor de partid…

- Incepand de luni, 09.11.200, ora 00.00, au intrat in vigoare restrictii mult mai dure in Romania, o carantina partiala. The post CARANTRINA PARȚIALA. AMENZI USTURATOARE pentru cei care ies din casa noaptea, fara motiv first appeared on Partener TV .

- BULETIN DE PRESA, 6 noiembrie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…