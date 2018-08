Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, amenzile contravenționale pot fi platite la jumatate din minimul prevazut de actul normativ, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal (in loc de 48 de ore), informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „Cu alte cuvinte, daca agentul constatator va aplica…

- In imagini se vede cum Oreste Teodorescu refuza sa stea in mașina și sa aștepte pentru a primit actele și procesul verbal de la polițiștii care l-au oprit in trafic, deși jurnalistul a susținut ca nu a primit procesul verbal de contravenție. „De curand, in caz ca nu știați, un cunoscut domn…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat activitatile de prevenire a accidentelor de circulatie si de constientizare a participantilor la trafic asupra necesitatii respectarii regulilor de circulatie. In urma activitatilor desfasurate, pentru abaterile constatate in trafic, politistii au…