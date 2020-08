Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au aplicat intr-o singura zi aproape 1.300 de amenzi in valoare de circa o jumatate de milion de lei, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor impuse pentru evitarea raspandirii...

- Autoritațile au aplicat intr-o singura zi aproape 1.300 de amenzi in valoare de circa o jumatate de milion de lei, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor impuse pentru evitarea raspandirii coronavirusului. Potrivit unui comunicat al MAI, vineri au fost verificate 3.280 de firmei și 24.314 persoane.…

- Autoritațile locale din comuna Prundu Bargaului au aplicat amenzi reprezentanților unui partid politic și ai unei firme care ar fi montat bannere electorale pe stalpii de electricitate, peste DN 17, fara a deține autorizațiile impuse de legislația in vigoare. Potrivit Primariei Prundu Bargaului, astfel…

- In vreme ce in Romania autoritațile anunța zi de zi noi infectari și le prezinta ca fiind varfuri cand de fapt ele sunt generate de creșterea capacitații de testare, in alte țari, coronavirusul chiar face ravagii. Brazilia a inregistrat, joi, doua milioane de cazuri de coronavirus, conform datelor oficiale,…

- Autoritațile locale din orașul britanic Bournemouth au declarat existența unui „incident major” in oraș dupa ce o jumatate de milion de oameni s-au inghesuit pe plajele de pe coasta Dorset, fara a respecta nicio regula de distanțare sociala, scrie The Guardian. Situația se petrece pe fundalul unui val…

- Evenimentele s-au petrecut in contextul unui val de caldura puternic care lovește sudul Angliei in aceste zile. Autoritațile locale, consiliul in a carui jurisdicție se afla Bournemouth, Christchurch și Poole, a anunțat ca va lua masuri de urgența. Ministrul Sanatații britanic, Matt Hancock,…

- Autoritațile locale din orașul britanic Bournemouth au declarat existența unui „incident major” in oraș dupa ce o jumatate de milion de oameni s-au inghesuit pe plajele de pe coasta Dorset, fara a respecta nicio regula de distanțare sociala, scrie The Guardian.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat, in perioada 27-28 mai 2020, o ampla campanie de verificari, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt respectate prevederile legale privind siguranta jucariilor. Aproape 500 de operatori economici au fost verificați,…