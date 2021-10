Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 87 privind stabilirea masurilor necesar a fi implementate la nivelul Municipiului București și județului Ilfov pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Principalele prevederi: - nevalidarea…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a facut o recomandare Comitetului pentru Situații de Urgența de a carantina Bucureștiului și Ilfovului pentru o perioada de 14 zile, ca urmare a creșterii ratei de incidența, au precizat surse guvernamentale pentru Libertatea. Informația a fost prezentata…

- Controale ample in Argeș! Ieri, 12 octombrie, in cadrul prefecturii județului Argeș a avut loc o ședința de lucru la care au participat instituții cu atribuții de control in baza Legii 55 cu privire la combaterea pandemiei cu virusul SARS-Cov-2. In urma ședinței a fost emis un ordin de prefect conform…

- Rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 10,93 la mia de locuitori in București, miercuri, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica. Acest lucru inseamna ca mai mult de un locuitor din București din 100 este infectat. Cea mai mare rata de infectare este in sectorul 1, unde se apropie de pragul…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București a hotarat ca incepand de pe 3 octombrie, ora 00.00, in București se inchid cinematografele, se interzic activitațile recreative și sportive desfașurate in aer liber, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) și se…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este vineri, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. La nivel național, 54 de localitați au o incidența de peste 6 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei,…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…