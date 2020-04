Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Aleksandar Prijovici a fost condamnat la trei luni de arest la domiciliu, in Serbia, pentru ca nu a respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati din cauza coronavirsului, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.Prijovici si alte 12 persoane au fost retinute, vineri,…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 9.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.090.347 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In ultimele 24 de ore, 777 de autovehicule (cu 2.271 de persoane) au fost preluate din…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 felul in care unii romani au ințeles „sa respecte” restricțiile de circulație, carantina, izolarea. In cazul acestora sa existe o lista ca la transplant, cu punctaj, spune gazetarul. „Aștia sa fie lasați acasa și sa reziste bolii prin gena lor tare, puternica…

- Politistii vranceni au aplicat, in noaptea de vineri spre sambata, amenzi in valoare de peste 650.000 de lei pentru persoanele care nu au respectat Ordonanta militara nr. 2/2020 referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei in intervalul orar 22,00 si 6,00, potrivit Inspectoratul de Politie…

- Oamenii legii din județul Timiș continua verificarile cu scopul de a-i identifica pe cei care nu stau izolați la domiciliu sau care nu respecta masura de restricționare a circulației. Prefectura Timiș informeaza ca, ieri, Poliția și Poliția Locala au verificat 2.194 de persoane, aflate in 1.127 de locații…

- Dupa intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței Militare nr 3, respectiv interdicțiile de deplasare incepand cu ora 12.00 (25.03.2020) polițiștii au aplicat la nivelul județului 144 de sancțiuni contravenționale in valoare de 188.000 lei persoanelor care nu au respectat restricțiile de circulație…

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- 120 de romani care nu au respectat masura autoizolarii la domiciliu, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Cei mai mulți sancționați sunt in județele Neamț și Hunedoara. „​Pana in prezent, inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sanatate publica au aplicat amenzi in valoare de 1.835.000…