- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea meteorologica, valabilitatea fiind prelungita pana joi, la ora 9.00. „In intervalul mentionat vremea va fi rece pentru aceasta data in toata tara, iar temperaturile minime vor fi preponderent negative, astfel incat se vor…

- Zeci de perchezitii au loc in aceasta dimineața, intr-un dosar de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Prejudiciul este de aproximativ 4 milioane de lei. Peste 40 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti și 15 județe, intre care și Brașovul, intr-un dosar de inselaciune…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași au descins la 42 de adrese intr-un dosar de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda.Polițiștii fac percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov (3), Galați (2), Bihor (2), Vaslui (2), Argeș (1),…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat sute de centre de ingrijire a persoanelor varstnice din toata tara, cu suma totala de peste 2,6 milioane de lei, fiind gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, mizerie, spatii insalubre si nerenovate. ANPC a transmis,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat amenzi contraventionale in suma de 2,6 milioane lei, in urma celor 416 actiuni de control derulate la centrele de ingrijire a varstnicilor din intreaga tara. Conform unui comunicat al autoritatii, ANPC a desfasurat in ultimele saptamani…

- Potrivit sursei citate, de la inceputul acestui an si pana in prezent au fost desfasurate 307 actiuni de verificare a supermarketurilor Lidl, la nivel national, in cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului in care marile lanturi de retail, care activeaza in Romania, respecta…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi in valoare de 7,3 milioane de lei unor magazine Lidl din toata tara si au decis oprirea temporara a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor, in cazul a 38 de unitati, pentru nereguli constatate in timpul controalelor efectuate…

