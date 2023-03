Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-o punga, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Trupul fetitei a fost gasit, luni seara, la groapa de gunoi din…

- Un barbat de 46 de ani care era dat in urmarire internaționala dupa ce a atacat un alt roman cu un cuțit in Germania a fost prins de polițiștii din Caraș-Severin. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale au pus in executare miercuri un mandat de aducere emis de…

- Mai multe activitati de control au fost efectuate de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si…

- Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Timiș au acționat și in acest weekend „pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente”. Au fost reținute 40 de permise de conducere și constatate 10 infracțiuni la regimul rutier. Pe principalele artere din judet, polițiștii au controlat 510 autovehicule,…

- Zilele acestea, politistii din cadrul Postului de poliție Grebanu si reprezentanti silvici, au depistat pe raza localitații Grebanu, un localnic in varsta de 39 ani, la scurt timp dupa ce ar fi taiat mai multi arbori din speciile frasin și ulm. Totodata, arborii taiati nu prezentau amprenta dispozitivului…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala au desfașurat, ieri și astazi, o ampla acțiune pe mijloacele de transport in comun, dar și in stațiile acestora, cu scopul prevenirii faptelor precum practicarea cerșetoriei, consumul de alcool, aruncarea de deșeuri, deteriorari…

- La data de 26 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta Sectia 4 au desfasurat o actiune pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica.In urma activitatilor, politistii au aplicat 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 6.400 de lei,…

- Politistii din judetul Caras-Severin sunt ocupati si in perioada sarbatorilor. In ultimele patru zile acestia au avut 67 de actiuni si controale. Printre acestea numarandu-se si cazul unui barbat care a introdus ilegal o arma in tara. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice, in perioada 23-26…