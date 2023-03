Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Permisele de conducere ale acestora au fost reținute in vederea suspendarii, cele mai multe dintre ele (7) pentru depașirea regimului legal de viteza, iar alte 4 pentru depașiri neregulamentare, fiind retrase și doua certificate de inmatriculare! Totul s-a intamplat vineri dupa-amiaza…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…

- Zeci de perchezitii au avut loc joi, in mai multe județe, intre care și Brașovul, dar și in Republica Moldova intr-un dosar de inselaciune cu criptomonede . Politistii din Timis au efectuat 12 perchezitii in judetele Timis, Constanta, Brasov, Iasi, Hunedoara si in municipiul Bucuresti, concomitent cu…

- Nr. 30 din 6 Februarie 2023 40 DE PERMISE DE CONDUCERE RETINUTE IN ACEST WEEKEND SI 10 INFRACTIUNI CONSTATATE Politistii rutieri din cadrul I.P.J. Timis au actionat si in acest weekend pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Au fost retinute 40 de permise de conducere si constatate…

- Din cele 19 milioane de locuitori ai Romaniei, la recensamantul din 2021 si-au declarat etnia 16,5 milioane, din care romani 89,3%, maghiari 6%, romi 3,4%. La recensamanul din 2021, inregistrarea etniei, limbii materne si a religiei s-a facut pe baza liberei declaratii a persoanelor recenzate. Pentru…

- Lemne de foc fara proveniența legala, confiscate valoric de polițiștii salajeni, in cadrul unei acțiuni comune. In perioada 14 – 15 ianuarie a.c., in intervalul orar 12.00 – 02.00, polițiștii salajeni au acționat pe raza Secției nr.3 Poliție Rurala Jibou și in orașul Jibou, pentru a preveni și combate…

- In aceasta dimineata, polițiștii rutieri mehedințeni au acționat pe linia siguranței rutiere, cu precadere pentru verificarea legalitații transportului rutier public de persoane. Astfel, au fost verificate detinerea documentelor necesare efectuarii transportului public de persoane, verificarea respectarii…

- CARAȘ-SEVERIN – Zilele libere de la imbierea dintre ani au atras și acțiuni pe masura din partea oamenilor legii. Astfel, intre 30 decembrie și 2 ianuarie, polițiștii carașeni au derulat 77 de acțiuni și controale, in cadrul carora a fost aplicate 558 de sancțiuni, contorul amenzilor insumand 164.000…