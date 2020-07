Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca s-au aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei in urma unor verificari efectuate in perioada 3 - 10 iulie privind respectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAI, transmis, sambata, AGERPRES, angajatii…

- Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 3.709 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 6.795.810 lei.De asemenea,…

- Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.406 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 10.239.120 de lei.De asemenea,…

- Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.192 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.385.528 de lei.In ceea ce…

- Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 6.777 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 14.085.225 de lei.In ceea ce…

- Polițiștii și jandarmii din toata țara au depistat, in ultimele de 24 de ore, 8.553 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 17.888.495 de lei.In…

- 22 milioane lei, amenzi de ieri pana azi, ptr nerespectarea restricțiilor Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Aproape 22 milioane de lei, este valoarea amenzilor date de ieri, pâna astazi la prânz, de forțele de ordine pentru nerespectarea restricțiilor impuse pentru…

- Restricțiile impuse de autoritați, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, nu sunt respectate de toți romanii. Intr-o singura zi, oamenii legii au acordat amenzi in valoare de aproape 20 de milioane de lei, conform stiridecluj.ro.Polițiștii și jandarmii au depistat, in doar 24 de ore,…