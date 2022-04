Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intensifica, in aceasta perioada supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari, inițiate…

- Echipe ale Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București (CPCMB) au verificat, pe data de 5 aprilie 2022, modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare, in domeniu, in trei dintre spitalele administrate de Primaria Capitalei. In urma controalelor intreprinse…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) aunta, vineri, ca a demarat operatiunea ”Caravana consumatorilor”, care isi propune realizarea unei abordari de control unitare, la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale institutiei, astfel incat intensitatea si frecventa actiunilor…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine apartinand retailerului Profi si au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 144.000 lei operatorului comercial, in urma unor controale derulate marti in sapte magazine situate…

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, comisarii ANPC au continuat campania de verificare a supermarketurilor din Bucuresti, iar in data de 15 februarie au fost verificate sapte magazine apartinand operatorului economic Profi Rom Food S.R.L., situate in sectoarele…

- "Pare ca gradele de comparatie in activitatea magazinelor apartinand unora dintre cele mai mari lanturi comerciale sunt, in realitate, diametral opuse. Daca mega se dovedea a fi de fapt mini, iata ca a venit randul lui Profi sa para nu profesor, ci repetent la purtare. Noi ii lasam corijenti! Din pacate,…

- In 27 ianuarie, Comisia Europeana și rețeaua autoritaților naționale de protecție a consumatorilor (CPC) au transmis companiei care deține WhatsApp o scrisoare, solicitandu-i sa clarifice modificarile pe care le-a efectuat in 2021 privind condițiile sale de utilizare și politica sa de confidențialitate…