- Polițiștii clujeni implicați in acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate restricțiile in contextul pandemiei, au verificat miercuri mii de persoane, dintre care aproximativ 2.000 aflate in izolare sau carantina.

- Politistii au aplicat, marti, peste 300 de amenzi de aproape 16.800 de lei in judetul Ilfov pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului, relateaza Agerpres. Cele 306 de sanctiuni contraventionale de 16.750 de lei au fost date de politistii…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.940 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.246.375 de lei, ca urmare a incalcarii restricțiilor impuse de autoritați pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, polițiștii…

- Un numar de 79 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de de 7.500 de lei au fost aplicate in ultimele 24 de ore de politistii giurgiuveni care au participat la actiuni de verificare a respectarii masurilor de protectie impotriva COVID-19, informeaza Agerpres."Politistii din cadrul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul ultimei zile, o serie de controale de amploare pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.”In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au continuat activitatile pentru punerea…

- Polițiștii din Capitala au dat intr-o singura zi 790 de sancțiuni pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea COVID-19. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a dublat numarul polițiștilor care verifica modul de purtare a maștii de protecție.

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 880 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 276.661 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.…

- Polițiștii și jandarmii, impreuna cu reprezentanți ai altor instituții de control din Timiș, continua verificarile privind respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in pandemia de Covid-19, in zonele aglomerate precum piețe, targuri, terase, dar și in mijloacele de transport in…