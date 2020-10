Amenzi de aproape 4.000 lei, aplicate de jandarmi! Cum vor efectua controale în perioada următoare Intrucat numarul de cazuri nou confirmate este in continua crestere, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, jandarmii bistrițeni executa zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor impuse de autoritati. Astfel, in ultimele 48 de ore, au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate, piete, targuri si terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta. Au fost aplicate 59 de sanctiuni contraventionale, astfel: 10 amenzi și 49 de avertismente scrise, valoarea totala a amenzilor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

