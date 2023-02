Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- Accident de circulatie intre un autotren si o autoutilitara, pe DN7, pe raza orașului Lipova, din judetul Arad. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…

- Accident grav, pe DN 7, in orasul Lipova, din judetul Arad. Un autotren a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Soferul celei din urma a ramas incarcerat si nu a mai putut fi salvat. La locul accidentului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava, cu o autospeciala pentru descarcerare, o…

- Trafic de droguri in familie, in vestul țarii. Fiica reținuta, tatal sub control judiciar. Un barbat și fiica sa din Arad sunt cercetați pentru trafic de droguri, dupa ce barbatul a adus din Spania, la cererea tinerei, 5 kilograme de hașiș, iar femeia a fost prinsa in flagrant cand vindea droguri.

- Conducatorii auto sunt atenționați in legatura cu un transport agabaritic care astazi va traversa pa Autostrada A1 județele Arad, Timiș și Hunedoara. „Astazi, 6 ianuarie, incepand cu ora 15, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul: PTF Nadlac II – A1 – Holdea – Veștem – Ganeasa – A1 – DNCB…

- Consiliul Judetean Timis, in calitate de lider de proiect, alaturi de alte 125 de consilii judetene, municipii, orase si comune, din Timis si din judetele Arad, Caras - Severin si Hunedoara a accesat un poriect in valoare de 142 milioane de euro pentru amenajarea a 1.729 kilometri de piste de biciclete.…

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 26 decembrie, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- Peste 900 de proiecte cu finanțare europeana au fost contractate pana acum prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, valoarea totala a acestora fiind de aproape 1,15 miliarde de euro care au fost sau urmeaza sa fie investiți in regiune, pana la finalul acestui ciclu. In județul…