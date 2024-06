Stiri pe aceeasi tema

- Restaurante inchise ANPC a inchis temporar mai multe restaurante de pe Aeroportul Otopeni in urma unui control, potrivit unui mesaj publicat pe o rețea de socializare de consultantul in domeniul confidențialitații datelor Tudor Galoș. „A venit ANPC la aeroport și a inchis tot ce e crașma. Mancați și…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat controale la sute de operatori economici care comercializeaza produse textile in intreaga țara, pentru a verifica conformitatea modului de comercializare, denumirea, marcarea și etichetarea acestor produse. In total, au fost verificate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat aproape 1.000 de operatori economici care comercializeaza jucarii. Au fost gasite nereguli in majoritatea magazinelor și au fost date amenzi ce depașesc patru milioane de lei.

- Reprezentantii ANPC au anuntat, vineri, ca au desfasurat in ultima perioada mai multe actiuni de control, la nivelul intregii tari, pentru a verifica modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv la comertul online (analiza site-urilor de prezentare si publicitate).…

- Sfanta Lumina de la Ierusalim a ajuns sambata seara in țara noastra, adusa de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaiei. Sfanta Lumina este oferita delegaților eparhiilor prezenți la Aeroportul Internațional ”Henri Coanda”. Ulterior, centrele…

- S-a lasat cu amenzi consistente pentru marile lanțuri de magazine care au pus in vanzare produse neconforme. Inspectorii sanitari veterinari au indisponibilizat peste 14.000 kg de produse lactate. Aceștia au descoperit nereguli grave in procesul de ambalare, etichetare și depozitare. Inspectorii ANSVSA…

- Recent au fost efectuate mai multe controale pentru verificarea autenticitații și a parametrilor de calitate pentru anumite produse alimentare care se obțin prin procesarea laptelui. Iata ce au descoperit inspectorii ANSVSA.

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au decis oprirea temporara a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor, pentru 4 statii din reteaua Lukoil si au aplicat, pana acum, amenzi in valoare de peste 45.000 lei in urma controalelor derulate la nivelul intregii tari in aceasta retea de…