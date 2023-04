Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au dispus oprirea temporara a prestarii serviciilor pana la remedierea deficientelor pentru 25 operatori economici, in urma unor controale efectuate in Pietele Crangasi si Drumul Taberei (Moghioros) din Capitala. Potrivit unui comunicat al ANPC, comisari din…

- Controale facute, marti, in pietele Crangasi si Drumul Taberei de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-au lasat cu amenzi de 823.000 de lei amenda și retragerea de la vanzare de aproape 84.000 de lei, informeaza News.ro.Comisari din cadrul CRPCR Bucuresti-Ilfov,…

- Comisari din cadrul CRPCR București-Ilfov, CRPCR Sud Muntenia au efectuat astazi, 11.04.2023, un numar de 134 actiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale din domeniul legislatiei protectiei consumatorilor la societațile comerciale aflate in Piața Crangași și Piața Drumul Taberei…

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca au avut loc 46 de actiuni de control la societatile comerciale care activeaza in Piata Rahova si in Complexul Comercial Niki Scorpion, situate in Sectorul 5 al Capitalei. In urma actiunilor, pana in acest moment, verificarile fiind in plina desfasurare,…

- ANSVSA anunta ca a efectuat saptamana trecuta o actiune fulger de control in hala de peste din Piata Obor, la 12 unitati in vederea asigurarii conditiilor de igiena in care sunt receptionate, depozitate si valorificate diverse sortimente de peste si produse din pescuit, potrivit Agerpres. In urma controalelor…

- In urma controalelor au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 72.000 de lei. Totodata, au fost confiscate 254 kg de peste si produse din pescuit.ANSVSA precizeaza intr-un comunicat oficial ca, pe fondul cresterii consumului de peste si a produselor din pescuit, ca urmare a…

- Social Romanii vor putea achita facturile de gaz și curent in rate februarie 6, 2023 10:57 Conform anunțului facut de vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, furnizorii de energie electrica vor avea obligația de a accepta plata in rate a facturilor…

- „Noi am propus și am pus deja in dezbatere publica, am avut o consultare cu operatorii economici din piața și in acest moment pregatim textul final pentru a fi prezentat in comitetul de reglementare al ANRE-ului, poate reușim chiar saptamana aceasta. Propunerea este ca, in situațiile in care furnizorii…